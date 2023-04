Van travestie naar drag: Amsterdamse queens over hun stad, scene en kunst

Drag is niet nieuw, maar de zichtbaarheid van drag is dat wél. Al kon je in het Amsterdamse nachtleven van de jaren 90 niet om alle travestieten heen. Toch is er een hoop veranderd, zeggen queens van toen en nu. Ze vertellen over de veiligheid op straat, misvattingen en hun positie binnen de queergemeenschap. "Ze zijn onze fakkeldragers, onze mascottes."

"In Nederland is er geen uitgebreide drag queen-cultuur". De Homo-encyclopedie van Nederland is uitgegeven in 2005, maar het hoofdstuk over drag - welgeteld twee pagina's - is al hopeloos gedateerd.

Want wie wil, kan anno 2023 elke avond van de week wel ergens in de stad terecht voor drag. Op de Zeedijk en in de Reguliersdwarsstraat hosten grofgebekte queens bingoavonden, en beginnende artiesten jagen in talentenshows op geldprijzen en nieuwe Instagram-volgers.

Voor de meeste van hen ligt de lat veel hoger. Ze azen op deelname in televisieprogramma's of dromen van theatervoorstellingen. Drag is namelijk een miljardenindustrie. Amerikaanse sterren als Trixie Mattel en Bianca Del Rio, die naam maakten in het populaire programma RuPaul's Drag Race, vragen gemakkelijk 50 euro voor een kaartje.

Travestie

De populariteit van drag lijkt iets recents. Toch gaat de Amsterdamse geschiedenis van drag veel verder terug, vertelt Paul Koop. Op reguliers.net schrijft hij over de geschiedenis en actuele gebeurtenissen van de roze horeca in de stad.

"In de jaren 50 had je in de kelder van COC-sociëteit De Schakel al travestieoptredens. Later had je op het Leidseplein een bar met showtravestie, Madame Arthur. Daar kwamen ook veel hetero's kijken." En in de Warmoesstraat zat op nummer 131 een travestiebar, waar Aaïcha Bergamin, een trans vrouw en voorvechter voor transrechten, regelmatig optredens verzorgde.