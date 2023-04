Voorlopig geen belemmering van aantal 'klepperingen' bij afvalcontainers in Haarlem

D66-raadslid Dimitry van den Berg zag het al helemaal voor zich: oma Stien die elke dag met haar vuilniszakje naar de ondergrondse container loopt, maar op dag elf van de maand de klep niet meer open krijgt met haar pasje. De partij wil het aantal keer dat je een afvalcontainer mag gebruiken niet beperken. En dat kreeg veel bijval in de Haarlemse gemeenteraad. Wethouder Robbert Berkhout gaat nu onderzoeken of deze maatregel ook echt nodig is om de afvalberg te verminderen.

De beperking van het aantal keer dat je een zak vuilnis in de container kan gooien, was één van de nieuwe maatregelen om de zogenaamde 'bronscheiding' te verbeteren. In 2026 moet nog maar 163 kilo restafval per persoon per jaar over zijn na scheiding. Vorig jaar was dat nog 200 kilo per persoon.

"Mensen die incontinent zijn, of kleine kinderen hebben met veel luiers, of als je huisdieren hebt. Die moeten vaker hun vuilniszak wegbrengen"

Louise van Zetten van Hart voor Haarlem vindt het vooral oneerlijk: "Mensen die incontinent zijn, of kleine kinderen hebben met veel luiers, of als je huisdieren hebt. Die moeten vaker hun vuilniszak wegbrengen." Maar volgens Janneke Moedt van de Partij voor de Dieren zijn wasbare luiers een veel beter alternatief daarvoor.

Het beperken van het 'klepperen', dus hoe vaak de klep van de ondergrondse container per maand geopend kan worden, kan volgens wethouder Berkhout ook een grote bijdrage leveren aan de hoeveelheid restafval. Maar de meeste politieke partijen zijn bang voor juist meer afval dat dan naast de container wordt achtergelaten of in het groen wordt achtergelaten. "En dat moeten we dan weer van het belastinggeld op laten ruimen", voorziet raadslid Sander van der Raadt van Trots Haarlem.

Diftar in stad

In de gemeenteraad is er ook nog geen meerderheid voor het invoeren van 'diftar'. Dat is het gedifferentieerde tarievenstelsel, dat in zo'n honderd Nederlandse gemeenten al wel is ingevoerd. 'De vervuiler betaalt', is het idee achter diftar. Naast een basisbedrag moet je dan per vuilniszak betalen.

Deze vorm van afvalbeperking blijkt in kleinere gemeenten goed te werken en kan volgens Frank Visser van de ChristenUnie zelf een lagere heffing per huishouden betekenen. Maar in grotere steden als Arnhem en Utrecht kwam er na invoering van diftar meer zwerfafval op straat terecht. Daarom is die vorm van afvalstoffenheffing weer stopgezet. Ook wethouder Berkhout wil eerst nader uitzoeken hoe de diftar-afvalstoffenheffing wel effectief ingezet kan worden in een stad als Haarlem.