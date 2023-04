'Advocaat Inez Weski opgepakt op verdenking van doorspelen informatie Taghi'

Inez Weski, advocaat van Ridouan Taghi, is opgepakt. Dat melden verschillende media, waaronder De Telegraaf en Het Parool

Ze zou verdacht worden van het doorspelen van informatie van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI). Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zegt tegen AT5 dat hij er niks over wil zeggen.

Volgens De Telegraaf is het onderzoek naar de advocaat gestart na ontcijferde berichten van pgp-telefoons. Het onderzoek zou al geruime tijd lopen.

Taghi heeft meerdere advocaten. Eerder werd een andere advocaat van hem, zijn neef, al veroordeeld tot 5 jaar en zes maanden celstraf vanwege het doorspelen van informatie. De advocaat van die neef suggereerde tijdens dat proces dat zijn Weski ook informatie doorspeelde.

Twee dagen geleden sprak Weski nog in de zwaarbeveiligde Bunker in Osdorp in het Marengo-proces tegen onder meer Taghi.