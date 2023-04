Strandhuisjes worden na mankementen teruggeplaatst op de Zomerkade: ''Ik zie geen verbetering''

Vorig jaar juni is het strand in Huizen helemaal verbouwd. De locatie is erg opgeknapt: er zijn strandhuisjes, toiletvoorzieningen en een EHBO-post gebouwd. Deze werden alleen vrij snel weer weggehaald vanwege allerlei mankementen. Vandaag worden de huisjes tegen de verwachtingen in weer teruggeplaatst.

Er wordt hard gewerkt om de Zomerkade in Huizen nog voor de zomer zo goed mogelijk klaar te maken. De EHBO-locatie wordt vandaag teruggeplaatst, want de post belemmerde eerder het zicht.

De mening over de terugplaatsing van de voorzieningen van buurtbewoners van de Zomerkade in Huizen zijn wisselend. "De Zomerkade heeft een veel luxere uitstraling dan eerst. We zijn erg blij dat de gemeente het heeft verbouwd, ondanks de mankementen. Ook is het fijn dat de strandhuisjes nu niet meer overdwars staan, want dat belemmerde het zicht vanaf de straat. Nu is het zicht een stuk beter", laat een buurvrouw weten.

Vandaalbestendig

De organisatie Dorpsbelangen Huizen is minder te spreken over de verbouwingen. "De huisjes zouden vandaalbestendig moeten worden, want vorig jaar is er een paar keer in ingebroken. Ik zie geen verbetering of verandering van de huisjes. Het materiaal is hetzelfde en ook zijn de kabels nog steeds buiten zichtbaar."

Maandag worden de toiletvoorzieningen en de andere strandhuisjes geplaatst op de Zomerkade. Ook de parkeerplaats zou binnenkort verbouwd moeten worden.