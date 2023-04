De Verdwenen Stad Haarlem: hoe Enschedé dé specialist werd in het drukken van geld

In het programma De Verdwenen Stad gaan we iedere keer naar een andere plek in Haarlem om te kijken hoe die in de loop van de tijd is veranderd. Vandaag zijn we op de hoek van de Damstraat en het Klokhuisplein, waar drukkerij Johan Enschedé was gevestigd.

Drukkerij Johan Enschedé is een begrip in Haarlem sinds 1703. De langste tijd zat het bedrijf aan het Klokhuisplein. Hier hebben we ook afgesproken met oud-financieel directeur Johan Slinger. Hij kan ons alles vertellen over de drukkerij.

"Het huis op de hoek is pas verworven in 1890, dat was een winkel in huishoudelijke artikelen. Daarnaast, het huis in de Damstraat, was het huis van de familie Enschedé. Vanaf 1761 hebben daar zes generaties gewoond."

In de loop der tijd breidde de drukkerij haar activiteiten telkens uit en werden er steeds panden bijgekocht, omdat er extra ruimte nodig was. Dat ging zo door, totdat de drukkerij een belangrijk obstakel op haar weg vond: het Concertgebouw. "We waren goede buren, hoor", zegt Slinger, "maar eigenlijk zat het Concertgebouw ons in de weg. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de zogenaamde Sprong over het Spaarne, waarbij we het hele bedrijf begin jaren negentig in de Waarderpolder hebben gevestigd. "

Tekst gaat verder onder de foto.