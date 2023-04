Kims oproep niet aan dovemansoren gericht: schappen Prakkie & more weer gevuld

De schappen van de mini-supermarkt voor minderbedeelden van eigenaresse Kim van Schaik, zijn weer (deels) gevuld. De Zandvoortse zat afgelopen week in zak en as doordat de voorraden van het winkeltje op leken te raken. Kim deed een oproep voor nieuwe donaties, met succes zo blijkt nu. Met haar 'Prakkie & more' helpt Kim al jaren minderbedeelden in Kennemerland aan gratis voedsel en andere levensmiddelen.

Omdat alles duurder wordt, lijken de inwoners van Kennemerland Prakkie & More van Kim een beetje uit het oog te verliezen. Normaal krijgt ze namelijk wel eens wat extra boodschappen van particulieren of spullen van bijvoorbeeld strandtenten, maar dat droogde de laatste weken flink op. 'Voorlopig geen zorgen' Door haar oproep heeft Kim de afgelopen dagen behoorlijk wat producten ontvangen. Daarnaast haalde haar zwager ook veel geld op en schonk dat aan Prakkie & More. "Ik hoef me in ieder geval de komende twee maanden even geen zorgen te maken. Ik word hier wel heel gelukkig van", vertelt Kim. Kim maakte zelf een filmpje van de ingeleverde spullen:

