Nieuw monument Georgische begraafplaats: 'Nu kunnen ze familie terugvinden en herdenken'

"We willen met dit monument de Georgische slachtoffers op Texel nog beter herdenken. Voor de familie, vrienden of andere nabestaanden zijn de mensen nu ook daadwerkelijk te zien", zegt Tika Svanidze Vancko. Op de Georgische erebegraafplaats op de Hoge Berg is onlangs een tweede monument geplaatst. Deze is bedacht en bekostigd door Tika, die hiermee de historische band tussen Texel en Georgië nog meer wil versterken.

Vijf jaar later was ze betrokken bij de organisatie van het bezoek van de Georgische patriarch Ilja II van Tiblisi en hoofd van de Georgische orthodoxe kerk. "Ik heb toen als tolk de vertaling verzorgd", zegt ze. Zelf werd ze niet blij van dat bezoek op het eiland. "Toen ik hier kwam, was ik heel droevig", vertelt ze. "Ze spraken toen over Russische soldaten. Maar het zijn Georgiërs. Maar niemand wist dat, want we vielen onder de Sovjet Republiek."

Tika, die ook oprichter is van de stichting voor Georgische cultuur in Nederland, wil de verbinding tussen het eiland en Georgië versterken. Ze kwam als student in 1994 in Groningen.

De uit Georgië afkomstige Tika is ook de initiatiefneemster van het monument dat met groot materieel op de begraafplaats werd geplaatst. Het monument zal een herinnering zijn aan alle Georgiërs die tijdens de opstand, ook wel bekend als de Russenoorlog, het leven lieten. Hun namen en afkomst zijn na jaren van studie achterhaald en zijn in het monument in zowel het Georgisch als het Nederlands gegraveerd.

Ze vond dat ze iets moest doen om het verhaal uit het verleden op een betere manier te presenteren. Na omzwervingen in Singapore en Chicago is Tika met haar gezin in 2014 naar Nederland verhuisd. Toen is ook het idee ontstaan voor het monument. Ze voelt zich enorm verbonden met het eiland. "Ik heb mijn kinderen ook verteld over de tragische gebeurtenissen die zich hier hebben afgespeeld. Ze waren daar ook van onder de indruk, maar tegelijk ook een beetje trots. Texel zit nu ook bij hun in het hart."

Haar enthousiasme om de geschiedenis nog beter onder de aandacht te brengen werd niet door iedereen gedeeld. Zeker niet bij de gemeente Texel. Sulkhan Amiranashvili, historicus gespecialiseerd in de Georgische opstand op Texel, had alle namen na jarenlange studie achterhaald. "Ik heb hem gebeld en verteld over mijn plannen. Maar hij wilde de lijst niet vrijgeven, omdat de gemeente niet positief was om hier aandacht aan te geven."

