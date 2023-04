Lichaam in zoektocht naar vermiste Amsterdamse man gevonden, vermoedelijk misdrijf

De politie heeft in de zoektocht naar een vermiste 38-jarige man uit Amsterdam-Oost een lichaam aangetroffen. Volgens de politie is de man vermoedelijk om het leven gekomen door een misdrijf. In de zaak is ook een verdachte aangehouden.

De 38-jarige man was sinds 11 april vermist, uit onderzoek moet nog blijken of het aangetroffen lichaam de vermiste man is. De man was in bezit van een grijze Toyota Yaris met het kenteken 06-GSZ-6. De auto is spoorloos en de politie wil graag weten waar deze is. Mensen met informatie over de locatie van de auto of die meer weten van het incident worden gevraagd om contact op te nemen met de politie.

De verdachte die is aangehouden zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met een advocaat. Om die reden deelt het Openbaar Ministerie geen informatie over het onderzoek of de identiteit van de verdachte.