Bewoners Amsterdamse flat over explosie: "Schrok wakker van die gekke bom"

"Daar zag ik dat iedereen wakker was geschrokken en ook naar beneden was gekomen", vertelt hij verder. Door de knal werden de ruiten van meerdere geparkeerde auto's en zelfs die van een woning op de vierde verdieping van de flat eruit geblazen.

Een andere bewoner vertelt dat hij een film aan het kijken was op het moment van de knal. "Ik wist eerst niet of het de film was of echt. Toen vroeg mijn vrouw: wat is dit voor explosie? Ik keek daarna naar buiten en zag ik een grote rookwolk."