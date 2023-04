Simone van der Vlugt dook voor haar nieuwe roman in de heftige 16e eeuw van Alkmaar

Schrijfster Simone van der Vlugt (56) heeft een nieuw boek uit: De Stormachtige zestiende Eeuw van Alkmaar en omgeving. De geboren Hoornse woont ruim dertig jaar in Alkmaar. Haar nieuwe historische roman gaat over haar woonplaats, maar verhaalt eigenlijk over de hele provincie: de Tachtigjarige Oorlog, de strijd tegen de Spanjaarden, de slachtpartij bij Naarden, de Slag op de Zuiderzee, het Beleg van Haarlem en natuurlijk Alkmaar Ontzet.

Voor haar boek dook Van der Vlugt de archieven in en hielp ook mee met archeologische opgravingen in Alkmaar. "Het is een roman gebaseerd op historische feiten. Het volgt onder andere de Alkmaarse invloedrijke familie Van Foreest die verscheurd werd door het geloof, net als andere gezinnen in die tijd."

Die godsdienststrijd tussen katholieken en protestanten, de inquisitie, de strijd tussen de Friezen en West-Friezen, de gruwelijke geschiedenis van het Clarissenklooster in Alkmaar, maar ook de Pest-epidemie, maakten van de zestiende eeuw een zeer heftige tijd. Hoe dat er aan toeging en welke sporen we daar nog van terugvinden, is door Van der Vlugt beschreven.

Kijk en luister hieronder het gesprek terug van NH Radio-presentatrice Patricia Nagelkerke en Simone van der Vlugt over de geschiedenis van onze provincie: