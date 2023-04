Gewonde bij botsing auto en tram op kruispunt Amstelveen, politie doet onderzoek

Bij een botsing tussen een auto en een tram is vanmiddag een gewonde gevallen. Het ongeluk gebeurde op de oversteekplaats op de Melkweg, waar de tram en het overige verkeer elkaar kruisen.

De auto en GVB-tram 25 naar Amstelveen Westwijk botsten rond het middaguur, bevestigt een woordvoerder van de politie De automobilist ramde de voorkant van de tram, waarna beide voertuigen strandden.

Mensen in de tram bleven ondanks de klap ongedeerd. De automobiliste raakte wel gewond, maar heeft volgens getuigen geen ernstig letsel opgelopen. Volgens een politiewoordvoerder is ze voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is misgegaan.