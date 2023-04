NK Windsurfseizoen start morgen bij Amstelmeer: “Eindelijk weer eens zuiderwind”

Op 22 en 23 april vindt het NK Slalom Windsurfen plaats bij het Lutjestrand in Westerland. Het tweedaagse evenement is de eerste in een serie van drie slalom kampioenschappen die dit jaar in Nederland plaatsvinden. De regels zijn helder: "Wie het eerst finisht, wint."

De voorbereidingen voor het NK Slalom windsurfen zijn al in volle gang, laat Romy-Anne Reenders weten. Zij en haar familie organiseren dit jaar de catering voor het evenement. In 2020, het eerste jaar dat het NK Slalom bij het Amstelmeer plaatsvond, organiseerden ze het hele kampioenschap.

Zaterdag 'nasidag'

Met haar familie regelt Reenders vanuit Strandthuys het Lutje de catering. De hamburgers worden alvast voorgegrild en vanmiddag begint ze met de voorbereidingen voor de nasi op zaterdag. "Mijn oma komt zo helpen om die te bereiden. Want zaterdagavond is standaard nasi-avond. Dat is traditie. Als we hier vroeger trainden aten we altijd al op zaterdag nasi, die mijn moeder dan kookte. Nu het evenement hier is vragen mensen vooraf al: 'Er is zaterdag wel nasi, toch?'"

Zuiderwind

"Eindelijk weer eens zuiderwind." Daar is Reenders blij mee. Normaal gesproken hebben ze dat op het meer, maar toevallig kwam de wind telkens uit het noordwesten de afgelopen jaren tijdens de wedstrijden. "En noordwesterwind is veel moeilijker wedstrijdvaren", legt ze uit. "Dat komt omdat de wind dan aflandig is. Aanlandige wind, die richting de kust gaat, is veel geschikter voor racen."

Reenders verwacht dat het hard genoeg waait om de wedstrijden door te laten gaan. De eerste ronde start zaterdagochtend om 11.00 uur en zondag om 10.00 uur bij het Lutjestrand.