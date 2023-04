Politie over eindexamenstunts: "Heb een leuke dag en houd het voor iedereen gezellig"

Diverse (oud-)leerlingen en jongeren gooiden gisteren met spullen en staken in school rookbommen af. Op beelden is te zien hoe één van de jongeren door de politie tegen de grond wordt gewerkt.

Woordvoerder van de politie, Joey Brink, vertelt vanochtend over de incidenten bij de Haarlemse school. "Omdat ze op aandringen van de school niet van het plein weg wilden gaan, is de politie ingeschakeld. We hebben toen geholpen zodat de jongeren uiteindelijk het schoolterrein wel zouden verlaten."

De politie meldde gisteren dat de jongeman was aangehouden, maar dat blijkt dus niet te kloppen. Wel heeft hij een boete wegens baldadigheid gekregen. Er gingen gisteren ook geruchten dat andere eindexamenstunts in Haarlem uit de hand waren gelopen, maar volgens de politie is daar geen sprake van. Ook voor vandaag worden geen problemen verwacht. "We willen de jongeren wel adviseren om het leuk, rustig en gezellig te houden voor iedereen. 'Leuk' houdt voor ons wel op als er strafbare feiten worden gepleegd", aldus Joey Brink.

'Baal enorm'

Bij het Coornhert stond voor vandaag een mooi examenfeest gepland voor alle eindexamenkandidaten, legt rector Volmer uit. "Het plan was om een opblaasbare stormbaan neer te zetten, waar leerlingen en docenten het tegen elkaar konden opnemen. We wilden de dag afsluiten met een barbecue. Maar na alles wat er gisteren is gebeurd, hebben we dat feest moeten afblazen. Het is nu een gewone schooldag. Ik baal er enorm van."

"Gisterochtend kwam een grote groep leerlingen onrust stoken op school", vervolgt de rector. "We hadden al wel wat signalen opgepikt, dus was er voldoende surveillance geregeld. Helaas waren veel van die jongeren onder invloed. Ze bonkten op de deuren en er is zelfs een auto bekrast. Sommige leerlingen klommen zelfs op het dak. Dat was bedreigend, dus hebben we de politie gebeld."

Leerlingen staken ook rookbommen af in de school: