Bevrijdingsfestival Ursem keert na vijf jaar terug: "Het hele dorp heeft er weer zin in"

Ursem kan zich na vijf jaar weer opmaken voor een nieuw Bevrijdingsfestival op 5 mei. Na de vorige editie in 2018 werd het feest niet meer gehouden. De organisatie is er klaar voor. "Het leeft enorm, dat ervaren we zeker", zegt Sonja Vet. "En dat is heel leuk om te zien."

De laatste editie in 2018 werd druk bezocht - Bevrijdingsfestival Ursem

Het enthousiasme spat er vanaf als we bellen met Sonja Vet, één van de vier organisatoren van het Bevrijdingsfestival in Ursem. En dat is niet zo gek, want na een lange afwezigheid kan het dorp eindelijk het einde van de Tweede Wereldoorlog vieren. De laatste keer dat Bevrijdingsdag uitbundig gevierd werd in Ursem was in 2018. Twee jaar later zou er opnieuw een festival georganiseerd worden, maar corona gooide roet in het eten. "We hebben een te grote organisatie om dit ieder jaar te doen", legt Sonja uit. "Vandaar dat we het in ieder geval elke vijf jaar vieren. Maar omdat we de periode ertussen te lang vinden is ook besloten om na twee of drie jaar iets te organiseren." Grote bereidwilligheid Na alle coronaperikelen kan het vierkoppige organisatiecomité weer aan de bak. Zo wordt het Batterplein in Ursem omgedoopt tot hét feestcentrum van het dorp. Omdat het mogelijk slecht weer kan worden is de organisatie van plan om een zogeheten stretch-tent neer te zetten. Naast de vrijmarkt zijn er allerlei activiteiten voor jong en oud, en zullen er verschillende optredens zijn op het podium. “We zijn enorm trots dat we met onze korte voorbereidingstijd zo’n mooie line-up konden boeken,” zegt Sonja. En er staat ook nog een verrassingsact op de planning. De opbrengst van de verkoop op de vrijmarkt gaat geheel naar een kleinschalige woonvorm voor jongeren met een verstandelijke beperking. Via de kraam kunnen feestgangers even kennismaken met hun nieuwe buurtgenoten: bewoners en medewerkers van Wonen Bij Anders.

"We zijn de laatste puntjes op de i aan het zetten. Binnenkort wordt ook duidelijk of het officiële bevrijdingsvuur weer naar Ursem zal komen" Sonja Vet, organisatie Bevrijdingsfestival Ursem

Het uitgangspunt van de organisatie is om het festival 'voor en door Ursem' te laten zijn. En dat blijkt, want na een rondgang langs verschillende bedrijven is gebleken dat iedereen graag wil meewerken. "Het leeft enorm, dat ervaren we zeker. En dat is heel leuk om te zien." "Het programma was snel rond, en ook willen veel mensen als vrijwilliger helpen. Er zijn zeker 30 vrijwilligers aanwezig op 5 mei", legt Sonja uit. "Zeker na de afwezigheid van vijf jaar is de bereidwilligheid van Ursemmers groot. En het scheelt misschien ook dat mensen niet elke week of maand als vrijwilliger hoeven te helpen, zoals soms gebeurt bij verenigingen." Vrijheidsvuur Naast het Bevrijdingsfestival keert mogelijk ook het officiële Vrijheidsvuur terug naar Ursem. In 2018 werd het vuur naar het dorp gebracht door iemand uit Heerhugowaard, die na ontsteking van het vuur in Wageningen in estafettevorm naar Noord-Holland was gelopen. Ook voor dit jaar heeft Sonja goede hoop dat het vuur weer in Ursem komt. "Daar zijn we nog hard voor aan het werk. Want ook het Vrijheidsvuur hoort bij de viering in Ursem", licht ze toe. "Degene die toen omgelopen is naar Ursem loopt dit jaar niet mee. Dus we hopen dat iemand anders uit Heerhugowaard, of Broek op Langedijk waar het vuur naartoe gaat, naar Ursem wil komen. Maar iemand uit het dorp zelf is natuurlijk ook van harte welkom om de officiële vlam op te halen." Mocht het Vrijheidsvuur naar het dorp komen, zijn er twee ceremonies waarbij de vlam een prominente plaats krijgt. Eén vindt 's ochtends plaats op de Elf Oktoberstraat in Ursem, de andere is op het festivalterrein op het Batterplein. Bij beide momenten zal er een speech zijn van wethouder Rosalie den Dolder, en ook van een mystery guest. Het Bevrijdingsfestival in Ursem wordt op 5 mei gehouden op het Batterplein. Entreegeld hoeft 'zeker weten' niet betaald te worden, want zo zegt Sonja: "Iedereen moet gewoon komen."