Het Bloemencorso komt eraan! Hier moet je rekening mee houden

Dit weekeinde rollen de praalwagens van het Bloemencorso van de Bollenstreek onze regio weer binnen. Via Bennebroek en Heemstede gaan de wagens naar het eindpunt op de Gedempte Oude Gracht in Haarlem.

De optocht van de kleurrijk versierde wagens begint zaterdagochtend al om 9.00 uur op de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk. De stoet rijdt via Voorhout, Sassenheim, Lisse en Hillegom naar Bennebroek.

Daar arriveert het corso rond 18.00 uur op de Rijksstraatweg-Bennebroekerdreef. Een mooie plek om alles rustig te bekijken is de ingang van speeltuin Linnaeushof. Daar houdt het corso namelijk een pauze.

Eindpunt

Als de boel weer in gang is gezet, rijden de wagens rond 19.40 uur de Herenweg in Heemstede op. Via de Herenweg, het Houtplein en de Turfmarkt arriveert de stoet rond 22.00 uur zaterdagavond op de Gedempte Oude Gracht in het centrum van Haarlem. Daar zijn de praalwagens tot en met zondagavond 22.30 uur te zien.

Dat betekent dat de Gedempte Oude Gracht van zaterdagmiddag 15.00 uur is afgesloten voor het verkeer. De stadsbussen rijden om. Parkeergarages De Appelaar en de Raaks blijven gewoon bereikbaar.