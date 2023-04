Hockeyclub De Kraaien stap dichter bij verhuizing, maar volgend bezwaar aangekondigd

De hockeyclub De Kraaien uit Wijdewormer is een stap dichter bij de verhuizing naar een nieuw sportcomplex in Zaandijk. De gemeente Zaanstad mag het nieuwe Sportpark Het Fortuin gaan aanleggen, oordeelt de rechter in een zaak die natuurvereniging Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) had aangespannen. KMZ kondigt bij monde van Jurgen Dolstra nu aan het er niet bij te laten zitten: "Ik schat de kans op negentig procent dat we naar de Raad van State gaan."

NH - Tom van Midden

Ondanks het nieuw aangekondigde bezwaar laat wethouder Gerard Slegers van Zaanstad weten ‘volle kracht’ vooruit te willen nu de uitspraak er ligt. "Dat is juridisch ook mogelijk. De Kraaien is akkoord met het voorlopig ontwerp." Ook is men op het stadhuis druk bezig om het voor elkaar te krijgen dat De Kraaien er daadwerkelijk mag gaan spelen. De aanbesteding daarvoor wordt op dit moment voorbereid. Stikstofuitstoot en meervleermuizen KMZ probeerde afgelopen januari drie rechters ervan te overtuigen dat de verhuizing onaanvaardbare gevolgen voor de natuur zou hebben. De natuurclub richtte zich op de extra stikstofuitstoot die de komst van de hockeyclub met zich mee zou brengen. Daarnaast vliegen er volgens KMZ zeldzame meervleermuizen rond die last zouden hebben van de verlichting. De rechter ging daar dus niet in mee, tot teleurstelling van de vereniging. Nu wil KMZ naar twee instanties stappen om de zaak aan te vechten. De eerste is de Raad van State als laatste mogelijkheid om in beroep te gaan. De tweede is de Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie Noord-Holland. Ondanks al die pogingen kan de gemeente dus toch al beginnen met de aanleg van het sportcomplex. Slegers laat weten dat er nog geen exacte planning voor de aanleg van het sportcomplex en de daaropvolgende verhuizing is. Er is al wel zand gestort dat op dit moment aan het inklinken is. Terug in de tijd In 2021 geleden werd na een kort geding al een stuk bos gekapt om de komst van een nieuw sportpark mogelijk te maken. Ook daar waren KMZ en diverse lokale groene partijen fel tegen.

Tekst loopt door onder de reportage die NH Nieuws hier in 2021 over maakte.

De eerste bomen aan de Fortuinweg moeten er aan geloven - NH Nieuws

Bij hockeyclub De Kraaien werd elk bericht van vertraging met frustratie ontvangen. De eerste plannen waren er al zo'n dertien jaar geleden en inmiddels had voorzitter Peter Wieringa allang met zijn club in Rooswijk willen zitten. "Het heeft wel effect op een club als je zolang in onzekerheid verkeert over de vraag of je definitief kan verhuizen of niet. Je neemt andere beslissingen." Het complex in Wijdewormer is nogal oud en de club is dringend toe aan nieuwe faciliteiten.

"Je bent er gewoon weer een jaar of anderhalf mee bezig" Voorzitter De Kraaien Peter Wieringa over de gang naar de Raad van State

Op het complex is plaats voor drie velden en een clubgebouw. Voor het clubgebouw moet nog een aparte procedure worden gevolgd. De hockeyclub snakt naar de verhuizing naar de meer centrale plek in de streek. Onder andere vanwege de bereikbaarheid en ook vanwege de aanleg van zogeheten watervelden waarmee het kan blijven aanhaken bij andere hockeyclubs in de top 50 in Nederland. Daarom baalt Wieringa ook van het voornemen van KMZ om de beslissing nogmaals aan te vechten. "Je bent er gewoon weer een jaar of anderhalf mee bezig." Dolstra van KMZ zegt op zijn beurt dat hij het maatschappelijk belang van de verhuizing 'gering' vindt: "Omdat ze al een mooie locatie hebben. De club wil toch naar deze locatie, waar naar onze mening de buurt en de omgeving veel schade wordt aangedaan."

De beoogde plek voor het nieuwe sportpark Het Fortuin - NH Nieuws