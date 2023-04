Heeft Hilversum zin in het 600-jarige jubileum?

Met gemeente en professionele partijen wordt dan gekeken hoe het idee kan worden gerealiseerd. Via de bovenstaande site kan iedereen meedoen, maar ook zal in de stad een fysieke locatie komen waar mensen kunnen binnenstappen om hun idee naar voren te brengen.

De inwoners en ondernemers van Hilversum moeten dus hun eigen feestje gaan organiseren, de eigen slingers ophangen, zoals wordt aangekondigd op de site www.600jaarhilversum.nl . Op deze plek kan iedereen met een goed initiatief of een mooi idee dit inbrengen. Een plan om de stad mooier te maken of een feest te organiseren.

Geschiedenis

Zeshonderd jaar Hilversum en dat terwijl de nederzetting al eeuwen daarvoor in de annalen voorkwam. Wat maakt het moment volgend jaar zo bijzonder dat dit moet worden gevierd?

Hilversum was vanaf de vroege historie een kleine nederzetting waar de mensen leefden van hun akkerland en vee. Vanaf 1400 begon Hilversum zich meer te ontwikkelen als dorp met een eigen kerk.

Op gemeenschappelijke velden en heide werden koeien en schapen gehouden. Op het akkerland werd rogge en gerst verbouwd en op de engen, met mest opgehoogde akkers, boekweit. Het woord 'eng' zien we terug in de straatnamen van Hilversum en de boekweitkorrels staan nog altijd in het wapen van de gemeente.

Op 4 maart 1424 kreeg Hilversum van gewestbestuurder Jan van Beieren, die de illustere bijnaam ‘Jan zonder Genade’ had, een zelfstandige status. De inwoners mochten een eigen bestuur aanstellen en kregen ook de toestemming om de verkoop en verwerking van schapenwol in eigen hand te houden.