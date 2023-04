Kippebillen Strandparty in Wijdenes voor het eerst in 48 jaar zonder kip

Heel Wijdenes en omgeving maakt zich klaar voor een nieuwe editie van Kippebillen Strandparty. Het festival naast de vluchthaven van Wijdenes wordt in juni voor de 48ste keer georganiseerd. Daarbij zijn er een hoop nieuwe elementen aan het festival toegevoegd, vertelt organisator Eline Doodeman. En opvallend is: dit wordt de eerste keer dat er geen kip geserveerd wordt tijdens het evenement.

Kippebillen Strandparty startte tientallen jaren geleden toen een aantal vrienden bij elkaar kwamen op het strand om bier te drinken en samen kip te eten. Inmiddels is Kippebillen uitgegroeid tot een grootschalig evenement, waarbij bezoekers uit heel West-Friesland naar Wijdenes komen. Vanuit verschillende hoeken in de regio worden zelfs bussen ingezet om ze naar het strand te brengen.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

"We maken er altijd een groot feest van", vertelt organisator Eline Doodeman. "Wat wij er in ieder geval heel leuk aan vinden, is dat we het evenement met allemaal vrijwilligers organiseren. Zo is niet alleen de organisatie, maar ook de mensen die de opbouw verzorgen en op het terrein aanwezig zijn tijdens het festival vrijwilliger."

Zonder kip

In de afgelopen jaren heeft Kippebillen meerdere tegenslagen overwonnen. Zo mocht het festival een paar jaar niet gehouden worden op het strand van Wijdenes, vanwege werkzaamheden aan de dijk. En een aantal jaar geleden besloot het oude bestuur dat zij niet verder wilden gaan. Eline zit inmiddels in een nieuw gevormd bestuur, nadat zij gevraagd werd daar in te stappen. "Ik voelde me vereerd", zegt ze. "En een deel van de oude organisatie is er toch weer bij gekomen. Dus we hebben een gemengde groep."