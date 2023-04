Gemeente Hoorn wil flexibele woningen op voormalig gevangenisterrein in Zwaag

Op het leegstaande gevangenisterrein in Zwaag komen woningen voor Oekraïense vluchtelingen en andere doelgroepen die tijdelijke woonruimte behoeven. Dat laat het College van Bestuur weten in een brief aan de raad.

Sinds de sloop van de gevangenis 'De Glasbak' in Zwaag eind 2021, staat het terrein leeg. Lange tijd bleef het onduidelijk wat er met het terrein zou gaan gebeuren, tot nu dus.

Flexwoningen

In een brief aan haar leden laat de gemeente weten dat de locatie kansen biedt voor tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen, maar ook voor de huisvesting van diverse doelgroepen als tijdelijke woonruimte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huurders die hun woning moeten verlaten voor sloop en nieuwbouw of grondige renovatie.

In de brief laat het verder weten veel waarde te hechten aan participatie uit de buurt. "We vinden het belangrijk dat buurtbewoners en de eigenaren van omliggende bedrijven zo vroeg mogelijk worden betrokken bij de ontwikkeling van het terrein." Daarom wordt er onder meer een participatieplan door het aangestelde vastgoedbedrijf opgesteld.

Middeldure segment

De gemeente wil de geplande flexwoningen zo snel mogelijk realiseren. Onder meer vanwege de eindige huurcontracten voor de huidige opvanglocaties. Naast deze flexwoningen, zullen er ook permanente woningen in het middeldure segment, en eventueel duurdere segment, op het nu nog leegstaande voormalig gevangenisterrein komen.