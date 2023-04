Auto slaat over de kop en eindigt in greppel Zuidschermer, twee gewonden

Bij een zwaar ongeluk in Zuidschermer zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet bekend.

Gisteravond rond 21.15 uur heeft er een ernstig ongeluk plaatsgevonden op de Westdijk (N244) in Zuidschermer. Een personenauto raakte van de weg, sloeg over de kop en kwam met de neus in de greppel terecht. Voor zo ver bekend zijn er geen andere auto's bij het ongeluk betrokken.

Afgesloten

Bij het ongeluk raakte twee personen gewond, zij zijn met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie heeft het ongeluk in onderzoek.

De Westdijk was enige tijd afgesloten voor verkeer in beide richtingen en auto's werden omgeleid via omliggende wegen. Rond middernacht werd de weg weer vrijgegeven voor verkeer.