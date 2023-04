Tijn terug op het ECL om leerlingen te inspireren met 'zijn' zonneauto

"Het is niet echt een dag voor een zonneauto", lacht Tijn van Weel (23), terwijl de regen uit de hemel neerdaalt. Hij is teruggekomen naar zijn oude middelbare school Het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem om te laten zien aan welk project hij nu werkt. Daarom heeft hij ook de Nuna 11 meegenomen. Het is de zonneauto die vorig jaar in Zuid-Afrika een grote racewedstrijd won, de Sasol Solar Challenge.

De Nuna 11 kwam vorig jaar in september als eerste over de finish in Zuid-Afrika. Traditioneel zou de race eigenlijk in Australië gehouden worden, maar vanwege corona moesten de zonneauto's uitwijken naar het Afrikaanse continent.

De scholieren van het ECL zijn onder de indruk van Tijn zijn woorden en hoe de zonneauto eruit ziet. Inmiddels is het Brunel Solar Team al druk bezig met het ontwikkelen van de opvolger, de Nuna 12. Hij legt uit dat dat de coureur straks best een beetje oncomfortabel in de auto zal zitten. "Dat is de paradox van een zonneauto. Je heb de nieuwste technologieën, maar er moet zoveel mogelijk gewicht bespaard worden en dat gaat dan ten koste van het comfort."

Of ze dit jaar met een nieuwe wagen ook weer mee kunnen doen om de prijzen, is nog onzeker. Aan hun inzet zal het zeker niet liggen. "We gebruiken de nieuwste technologieën en werken ontzettend hard", verteld Stefan Loen (22), één van de andere teamleden. "Maar we gaan, net zoals alle andere teams, natuurlijk wel voor de winst."

Teamgevoel

Ook Stefan vertelt vol vuur over het bouwen van de zonnewagen en hij houdt ook erg van het teamgevoel. "Je doet dit als een soort tussenstation van je studie. Ik heb nu drie jaar gestudeerd aan de TU Delft en maximaal geleend. Dat geld heb ik gespaard en maak ik nu langzaam op. Dit is namelijk geen studie en je krijgt ook niet betaald. Het is allemaal passie. Wij zijn met een gemotiveerd team bezig aan het einddoel, winnen in Australië", legt Stefan uit.

In oktober staat de race in Australië op de agenda. Tot die tijd gaan Tijn en Stefan samen met de Nuna 11 op tournee langs middelbare scholen, om meer jongeren te inspireren. "Nu gaan we eerst naar Purmerend om mijn oude middelbare school te bezoeken", vertelt Stefan. Hij weet nog niet hoe zijn toekomst er precies uit zal gaan zien. "Het is niet dat ik straks per se in de auto-industrie wil werken. Al zijn er wel meerdere mensen uit andere teams in de Formule 1-wereld terecht gekomen." Wie weet, eerst maar naar Purmerend.