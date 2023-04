Amsterdam aA nl Drukte bij kappers en bakkerijen in voorbereiding op Suikerfeest

Vandaag is de laatste dag van de Ramadan en dat betekent dat moslims morgen feest vieren. In voorbereiding op Eid el Fitr, wat ook wel het Suikerfeest genoemd wordt, is er overal in de stad drukte bij de kappers en bakkerijen.

Drukte bij de kapper

Rijen voor de bakkerij

De Ramadan is voorbij en de maand wordt afgesloten met het Eid el Fitr-feest. Tijdens het feest komen moslims samen met familie of vrienden om het einde van de Ramadan te vieren. Het feest begint met een gezamenlijk gebed dat los staat van de vijf gebeden van de dag. Na het gebed feliciteren moslims elkaar pas met de Eid. Maar dan moet je er wel goed uit zien en daarom zitten de kapperszaken vol. Voor Barber Soess is het dus nog even door werken.

"Kijk even naar m'n gezicht... dat straalt hard werk uit toch. Maar we klagen nooit." Barber Soess

Barber Soess is de afgelopen dagen helemaal volgepland en ervaart altijd rond deze periode drukte. Begrip aan zijn kant is er wel: "We blijven wat langer door werken want iedereen gun ik een frisse kapsel met Eid el Fitr", zegt de kapper. Tegenwoordig kom je bij de meeste kappers alleen aan de beurt met een afspraak. Maar kom je te laat, kan je al snel voor een lange uitloop zorgen van je kapper. "Stel je komt een kwartiertje te laat, dan ga jij naar huis met een fris kapsel, maar ik moet sowieso een kwartier uitlopen", zegt Soess.