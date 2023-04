Brandweer bij kerosinelek Boeing 747 op Schiphol: Polderbaan dicht

De Polderbaan op Schiphol is tijdelijk dicht door een Boeing 747-8F van Cathay Pacific met een kerosinelek. Volgens een woordvoerder van Schiphol is de brandweer erbij gehaald om het toestel te controleren en de kerosine op het asfalt op te ruimen.

Vliegtuigspotter Gertjan Staphorst uit Hoofddorp maakte een serie foto's van de Boeing 747. Het toestel zou naar de thuisbasis van Cathay Pacific in Hong Kong vliegen.

Het toestel blokkeert de taxibaan tussen de Zwanenburgbaan en de Polderbaan. De Polderbaan is volgens een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland voor onbepaalde tijd dicht. Tot de baan weer in gebruik kan worden genomen, vertrekt het vliegverkeer vanaf de Buitenveldertbaan. Aankomende vluchten landen momenteel op de Kaagbaan.

Meer nieuws over Schiphol

📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol

💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]

@ Volg luchtvaartverslaggever Doron Sajet op twitter



Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]