Amsterdammer verdacht van afhandig maken van 26 miljoen van beleggers

De FIOD heeft deze maand een 26-jarige man en een 29-jarige vrouw uit Amsterdam opgepakt in een onderzoek naar grootschalige beleggingsfraude. De man zou 26 miljoen euro afhandig hebben gemaakt van beleggers.

Hij zou zonder vergunning beleggingsdiensten aangeboden hebben en valsheid in geschrift hebben gepleegd. De zaak kwam aan het rollen na meldingen van banken, die grote onverklaarbare overboekingen op de bankrekening van de 26-jarige man zagen.

"Volgens de banken duidden deze geldstromen op een zogenaamd piramidespel of ponzifraude, waarbij de inleg van de ene belegger als rendement wordt uitbetaald aan een andere belegger", laat de FIOD weten. Hij zou zich ook privé hebben verrijkt. "Een deel van het geld werd uitgegeven aan een zeer luxe levensstijl van onder andere dure auto’s, sieraden, vakanties, kunst en huur van een privé-jets."

Woning

Er is beslag gelegd op de woning van de verdachten, die 7,5 miljoen euro waard is. Tijdens de doorzoeking van die woning is beslag gelegd op drie auto’s met een totale waarde van 700.000 euro, sieraden en kunst ter waarde van 1,5 miljoen euro, kleding en andere waardevolle spullen.

De vrouw is na verhoor vrijgelaten. De man is voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalde dat de Amsterdammer zeker veertien dagen langer vast blijft zitten. De FIOD vraagt gedupeerden zich te melden.