Weesp kan binnenkort nog eens 150 extra Oekraïense vluchtelingen opvangen

Een pand op het Van Houten Industriepark in Weesp wordt klaargemaakt voor de opvang van 150 vluchtelingen uit Oekraïne. De verwachting is dat er vanaf september mensen in kunnen trekken voor een periode van twee jaar. Op hetzelfde industrieterrein worden sinds vorige zomer in een ander pand al 200 Oekraïners worden opgevangen.

De opvang is een initiatief van Stichting Care4Good, die ervoor zorgt dat het pand geschikt wordt gemaakt om in te wonen. Stichting De Regenboog Groep zal hierna de daadwerkelijke opvang verzorgen, net als bij het vorige pand. Deze eerste locatie in Weesp, op nummer 25 van het Van Houten Industriepark, wordt trouwens voor onbepaalde tijd verlengd.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang en Vluchtelingen) zegt blij te zijn dat de gemeente ook in Weesp ruimte heeft gevonden om de mensen uit Oekraïne een veilig onderkomen te bieden. Hij is überhaupt al bezig met structurele opvang voor vluchtelingen in het algemeen − niet alleen uit Oekraïne, zei hij vorige maand in het AT5-programma Park Politiek.