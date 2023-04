Geld op spoor na mogelijk overval in Hilversum, politie zoekt drie verdachten

De politie is op zoek naar drie donkergetinte jongemannen tussen de 18 tot 20 jaar. Een getuige zag de mannen bij de Noorderweg over het spoor rennen en daar pakketjes geld verliezen. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Volgens getuigen zou het gaan om een overval.

Wat er precies is aan de hand was, is onduidelijk. De mannen zijn ontkomen. De drie zijn voor het laatst gesignaleerd in de omgeving van de Diamantstraat. Het gaat om drie donkergetinte jongemannen van tussen de 18 à 20 jaar oud, meldt de politie. Allemaal hadden ze donkerblauwe of zwarte kleding aan.

Geld op het spoor

Een getuige ziet rond 15.45 op de Noorderweg in Hilversum drie mannen in een auto met bivakmutsen langsrijden en belt de politie. De auto stopt bij het spoor en de drie mannen springen uit de auto. Ze rennen over het spoor. Tijdens het rennen verliezen ze onderweg verschillende pakketjes met geld. Tijdens hun vlucht stelen ze op gewelddadige wijze een scooter van een voorbijganger.

Volgens buurtbewoners zou de blauwe auto achter het politielint gebruikt zijn als vluchtauto voor het plegen van een overval. Getuigen zagen op het spoor, vlakbij het genoemde adres veel biljetten op het spoor bij station Hilversum.

Een intercitytrein heeft hoogstwaarschijnlijk door de situatie een half uur stil gestaan vlak voor station Hilversum Mediapark. In de trein zelf werd ook omgeroepen dat er geld op het spoor lag. Daardoor kon de trein niet verder rijden. De trein kwam vanuit Amsterdam Centraal.

Het geld dat de drie mannen verloren, is inmiddels van het spoor gehaald en meegenomen voor onderzoek. Het treinverkeer is enige tijd gestaakt, maar is inmiddels weer hervat.