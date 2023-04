Geweldige comeback en penalty's brengen AZ naar halve finale Conference League

AZ wist op voorhand dat het minimaal twee doelpunten moest maken na het debacle van vorige week in Brussel. In een uitverkocht huis stuurde trainer Pascal Jansen exact dezelfde namen het veld in als vorige week en zondag tegen Fortuna Sittard (0-3 winst). De Alkmaarders begonnen stormachtig aan de wedstrijd en wilden meteen de toon zetten.

Na vier minuten werd Milos Kerkez weggestoken door Myron van Brederode, de vervanger van de geblesseerde Jesper Karlsson en neergehaald op de rand van de zestien. De scheidsrechter kon niets anders doen dan de bal op de stip leggen. Vangelis Pavlidis schoot vervolgens onberispelijk raak: 1-0.

Comeback

AZ hield Anderlecht, de nummer negen van België, in de houdgreep en liet niet meer los. Tijjani Reijnders stuurde Jens Odgaard precies op tijd weg. De buitenspeler legde vervolgens keurig af op Pavlidis, die eenvoudig de 2-0 binnentikte. Zo maakte AZ binnen een kwartier de opgelopen schade al ongedaan en kreeg het via Sven Mijnans, Reijnders, Pavlidis en Odgaard zelfs de kansen op meer.

Pavlidis bleef halverwege geblesseerd achter in de kleedkamer. Mayckel Lahdo verving hem, waardoor Odgaard in de punt van de aanval ging spelen. Ook na de pauze gingen de Alkmaarders gretig op zoek naar de doelpunten, maar Anderlecht koos ervoor om de bus te parkeren. Via Odgaard was AZ dicht bij de 3-0, want de Deen kopte net over het doel van Bart Verbruggen, de doelman van Anderlecht. In de slotfase leek Kerkez dan uiteindelijk de doodsteek uit te delen, maar zijn inzet belandde tegen de paal.

