Na weken nog lijkgeur in Beverwijkse flat: "Alsof een dier is doodgegaan"

Een paar weken moet hij dood in zijn appartement gelegen hebben. Dat weten buren van een overleden 35-jarige man van Poolse komaf in een flat aan de Plantage in Beverwijk. Een paar katten zouden uitgehongerd zijn. Ondanks dat hij twee weken geleden gevonden is, hangt er nog een doordringende lijkengeur in het trappenhuis. "Het ruikt alsof er een dier is doodgegaan", zegt een buurvrouw.

De stank na de eenzame dood treft ook het appartement van de buren. "We kunnen al drie weken niet in de slaapkamer van mijn dochter", zegt de buurvrouw door een kier van de deur. Maar die schoonmaakkosten moeten we zelf bekostigen." Niet alleen directe buren zijn aangeslagen: een vrouw uit één van de naastgelegen flatgebouwen wijst naar het balkon aan de achterkant van de woning van de overleden Poolse man. "Hij zwaaide altijd even naar me als ik langsliep en hij een sigaretje aan het roken was. Of dan praatten we even."

