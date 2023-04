Amstelveense Jan Wilhelmis, beter bekend als clown Hoky Poky, op 80-jarige leeftijd overleden

Jan Wilhelmis is gisterochtend op 80-jarige leeftijd overleden. Wilhemis veroverde als clown Hoky Poky veel kinderharten, en groeide in Amstelveen en omgeving uit tot een groot fenomeen.

In bijzijn van zijn vrouw en kinderen is Wilhelmis gisterochtend overleden, meldt 1Amstelveen . Twee jaar geleden bleek hij ongeneeslijk ziek en zette hij een punt achter zijn clownscarrière. "Ik ben te moe om nog door te gaan als Hoky Poky", vertelt Jan Wilhelmis in onderstaande video uit 2021.

Voor zijn ziekte tradt hij 54 jaar lang met zijn alterego Hoky Poky op, zowel bij kleine verjaardagsfeestjes als feestjes met duizenden kinderen. Veel mensen uit de omgeving zullen hem kennen van school, sportverenigingen of de intochten van Sinterklaas.

Zijn grote inzet voor de Amstelveense cultuur werd erkend, toen hij in 2021 door burgemeester Tjapko Poppens werd onderscheiden met de bronzen Turftrapster. Een paar maanden later werd hij benoemd tot erelid van de Goochel- en Ontspanningsvereniging in Amsterdam, waar ook Hans Klok lid van is.

Het artikel gaat verder onder de post