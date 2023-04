Zet je schrap: de meivakantiedrukte barst los op Schiphol

Wie de komende twee weken vanaf Schiphol op vakantie gaat, moet rekening houden met langere wachttijden. De luchthaven heeft er vertrouwen in dat deze meivakantie zonder chaos en urenlang durende wachtrijen verloopt, maar waarschuwt wel voor topdrukte. Morgen, zondag, en de twee weekenden die daarna volgen zijn volgens Schiphol piekdagen.

Interim-topman Ruud Sondag zal de komende twee weken met samengeknepen billen moeten uitzitten. Hoewel hij in meerdere videoboodschappen zijn vertrouwen heeft uitgesproken, rust er nog altijd een vloek op de meivakantie. Met die vloek hoopt Sondag voorgoed af te rekenen door een flink aantal maatregelen in te voeren die de meivakantie tot een goed einde moeten brengen.

Welke maatregelen zijn er genomen?

Het ging vorig jaar vooral mis bij de beveiliging op Schiphol. De luchthaven kwam honderden medewerkers tekort en had onvoldoende rekening gehouden met de grote vraag naar vliegreizen. Schiphol bleek een maatje te groot voor directeur Dick Benschop, die na lang aanmodderen het veld moest ruimen. Zijn tijdelijke opvolger Ruud Sondag zette in op het op tijd werven van zeker 850 goedbetaalde beveiligers en is daarin geslaagd.

Schiphol doet deze meivakantie opnieuw een beroep op de verantwoordelijkheid van de reizigers zelf. Wie goed voorbereid naar de luchthaven komt, helpt mee met het voorkomen van lange wachtrijen bij de incheckbalies, en drukte bij de beveiliging en paspoortcontrole.

Kom niet te vroeg

Schiphol raadt aan om drie uur van te voren te komen voor een intercontinentale vlucht (dus met paspoortcontrole) en twee uur voor een vlucht binnen het Schengengebied. De luchthaven wil voorkomen dat reizigers te vroeg op Schiphol zijn, voor een gesloten incheckbalie staan en voor onnodige drukte in de vertrekhal zorgen.

Schiphol laat het aan de luchtvaartmaatschappijen zelf om dat advies voor hun eigen vluchten aan te passen. Zo wil Easyjet dat ook reizigers naar Schengenbestemmingen eerder komen.

Boek een tijdslot en kleed je luchtig

Schiphol heeft kosten noch moeite bespaard om de boodschap van 'slim reizen' over te kunnen brengen. Slim op reis doe je door je luchtig te kleden, meent de luchthaven, en zo de beveiligingscontrole snel te passeren. Hoe minder uitgetrokken hoeft te worden en in de handbagagebakken hoeft, hoe beter. Ook kunnen reizigers een tijdslot boeken voor de beveiligingscontrole voor een vlucht naar een Schengenbestemming.

Alleen reizen met kinderen

Alleenstaande ouders die met hun minderjarige kinderen op reis gaan, moeten toestemming hebben van de andere ouder. Ook opa's en oma's moeten zo'n toestemmingsformulier bij zich hebben, als ze zonder de ouders van het kleinkind reizen. En hoe grimmig ook, weduwnaren of weduwen moeten kunnen aantonen dat de andere ouder niet meer leeft. De Koninklijke Marechaussee controleert op toestemmingsformulieren om kindontvoeringen te voorkomen.

Er vertrekken vanaf zaterdag de komende twee weken gemiddeld 66.000 reizigers per dag vanaf Schiphol. Op de piekdagen, 22, 23, 29, 30 april, en op 6 en 7 mei, zijn dat er ruim 70.000.

Personeelstekort

Hoewel het aantal beveiligers nu op orde lijkt te zijn, is er wel een groot tekort aan incheckmedewerkers, platformpersoneel en bagagesjouwers. Daardoor kunnen, ondanks alle genomen maatregelen, toch lange rijen ontstaan en vliegtuigen te laat vertrekken.

Live

NH Nieuws is er morgen live bij als de meivakantiedrukte losbarst. We zenden uit vanaf 10.00 uur. De livestream is te volgen op deze site en op onze Facebookpagina.