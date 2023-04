Medemblik kan weer Koningsdag vieren dankzij Laura en comité: "Vol programma"

Na een jaar afwezigheid kan er aankomende donderdag weer Koningsdag gevierd worden in de stad Medemblik. Nadat het oude bestuur vorig jaar is gestopt, vanwege een tekort aan vrijwilligers besloot Laura Andrea uit Medemblik de handschoen op te pakken. Inmiddels is er een compleet nieuw comité gevormd, zijn er tientallen vrijwilligers en is het programma voor donderdag rond. "We vinden het belangrijk dat er iets te doen is in Medemblik."

Vorig jaar besloot het oude bestuur van Koningsdag in Medemblik de handdoek in de ring te gooien. Al jaren is er bij evenementen en feestdagen een tekort aan vrijwilligers, en dit gold ook voor de viering van Koningsdag. "Het gaat niet meer lukken. En ik heb geen zin meer in slapeloze nachten", vertelde oud-bestuurslid Diana Haring van de Oranjevereniging na het afgelasten van vorig jaar.

Hierdoor moesten veel Medemblikkers de verjaardag van Koning Willem-Alexander ergens anders vieren. Bijvoorbeeld in Wervershoof, waar Laura Andrea met haar man en kinderen naar toe ging. "Toen we daar stonden en de kinderen bezig zagen vonden we dat zo leuk, dat we ons afvroegen waarom dat niet meer in Medemblik kon." Ze besluit haar gedachten te delen en in de groep te gooien, waarna er een hoop positieve reacties komen.

Compleet nieuw comité

Het enthousiasme zorgt er voor dat Laura een nieuw comité opricht. Dit koningsdagcomité bestaat nu uit acht leden, drie vrouwen en vijf mannen. Alleen is de vraag: hoe gaat zo'n comité te werk, en waar moeten ze beginnen? "Er was geen draaiboek vanuit het oude comité", licht Laura toe. "We dachten het 'wel even' te kunnen doen, maar dat bleek nog niet zo makkelijk."