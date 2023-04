Ooggetuige van ongeluk op kotter zag laars met onderbeen drijven: "Het was verschrikkelijk"

In de haven van Den Oever is een bemanningslid van een kotter vanochtend zwaargewond geraakt. Een ooggetuige, zelf ook werkend in de haven, hoorde het klappen van een touw en daarna een harde schreeuw. Hij schoot daarna gelijk te hulp en zag al gauw dat het foute boel was.

"Het was een uur of 9.00 denk ik toen het gebeurde. De kotter was net gelost. Na de harde schreeuw ben ik meteen gaan kijken en zag ik meteen dat er iets te water viel", vertelt de anonieme havenmedewerker.

Dit bleek het onderbeen van de man te zijn. "Hij is tussen touwen gekomen en de boot voer achteruit. Het touw zat nog aan de kant vast en dan krijg je een lus. Daar stond hij in", aldus de ooggetuige.

Daarna ging het snel. 112 werd gebeld en de omstanders - zo'n vijf mensen - schoten gelijk te hulp. "We wisten meteen, dit is niet goed", aldus de anonieme man.

Drijvende laars

Verschillende hulpdiensten komen snel ter plaatse. Ook een traumahelikopter en het duikteam van de brandweer. Wanneer de anonieme man even in het water kijkt, ziet hij wat drijven. Het is de laars van het slachtoffer. "De laars waaide naar de kant en werd uit het water gehaald. Daar zat het onderbeen ook nog in. Het is een wonder dat die ook nog in de laars zat", vertelt hij.

Het onderbeen werd volgens de man meteen gekoeld en is met de man per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar ze volgens de omstander 'proberen te redden wat er te redden valt'. "Het was verschrikkelijk, maar de omstanders hebben heel goed gehandeld. We hopen dat het allemaal goed afloopt."