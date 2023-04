Hoe nep is de uitgelekte lijst van Michelin?

Moment afgepakt

Chef Joris Bijdendijk heeft de twee sterrenzaken RIJKS®* en Wils* in Amsterdam op zijn naam staan. Hij begrijpt goed dat er veel los komt bij het uitlekken van de nieuwe Michelinsterrenlijst. Twee jaar geleden zat hij in hetzelfde schuitje toen plots te lezen was dat zijn nieuwe restaurant Wils* bekroond zou worden met een eerste ster.



“Ten eerst is een ster vooral een droom, een kroon op het werk voor alles wat we doen. Als chef werk je niet voor de gids maar voor je team en je gasten. Toch is het de mooiste waardering voor je werk. Toen twee jaar geleden de nieuwe sterrenlijst uitlekte, kregen we diezelfde dag nog bevestiging van Michelin dat het nieuws klopte. We hebben meteen goed gevierd. Deze keer is het anders. Of het een grap is of niet, voor de chefs in kwestie en Michelin neem je een bijzonder moment af en dat is wel kwalijk te nemen", aldus Bijdendijk.