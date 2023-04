Live NH Sport met FC Volendam - SC Cambuur en Telstar - VVV-Venlo

Na het geweldige succes van AZ in de Conference League gisteravond rollen we vanavond alweer het nieuwe voetbalweekend in. Dat begint in de eredivisie in Volendam dat thuis speelt tegen de gedoodverfde degradant SC Cambuur. Ook Telstar speelt thuis. De ploeg van trainer Mike Snoei krijgt VVV-Venlo op bezoek. Beide wedstrijden zijn vanaf 19.00 uur rechtstreeks te volgen op NH Radio.

Sfeeractie bij FC Volendam - PSV - Pro Shots/Sonny Lensen

Het is voor FC Volendam al de vijfde wedstrijd dit seizoen op de vrijdagavond. De ploeg van trainer Wim Jonk boekt niet de allerbeste resultaten als er mag worden afgetrapt voor het nieuw eredivisieweekend. Alleen de laatste keer, thuis tegen Fortuna Sittard, werd er met 2-1 gewonnen. Excelsior-uit ging verloren: 2-0. FC Emmen-uit leverde ternauwernood een punt op (1-1) en de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles eindigde in een 3-2 nederlaag. Degradatie Tegenstander Cambuur heeft door vijf opeenvolgende nederlagen degradatie steeds dichterbij zien komen. Winnen bij Volendam is een must om nog een sprankje hoop te houden op lijfsbehoud. Dat moet dan gebeuren zonder aanvoerder Alex Bangura die geschorst is. Bovendien blijft om veiligheidsredenen het uitvak gesloten. Bij FC Volendam is het de vraag of Robert Mühren, net als in de met 3-2 verloren thuistwedstrijd tegen PSV, op de bank begint, Mühren treft zijn oude club waarmee hij als clubtopsorer in 2021 naar de eredivisie promoveerde. Een jaar later herhaalde hij dat kunstje bij FC Volendam. Tekst gaat verder onder de foto.

Cambuur-spits Robert Mühren pikt ook zijn goaltje mee - Pro Shots / Stanley Gontha

Bij de Leeuwarders spelen de oud-Volendammers Robbin Ruiter en Marco Tol. De wedstrijd begint om 20.00 uur. Het commentaar krijg je van Edward Dekker. Telstar begint om hetzelfde tijdstip in Velsen-Zuid aan de ontmoeting met VVV-Venlo. Telstar is door de verliespartijen tegen ADO Den Haag, Jong Ajax en PEC Zwolle behoorlijk achterop geraakt op het schema dat moet leiden tot een plekje bij de eerste acht in de eerste divisie. Bovendien hebben de Witte Leeuwen een behoorlijk stevig programma voor de boeg. Het halen van de play-offs is daardoor weinig realistisch meer. Braken en Venema VVV-Venlo is de nummer vijf van de ranglijst, maar wist eerder dit seizoen in stadion De Koel niet van Telstar te winnen. De inmiddels vertrokken Mihkel Ainsalu opende vlak voor tijd de score, maar in de 97e minuut scoorde VVV-aanvaller Sven Braken de 1-1. Tekst gaat verder onder de foto.

Sven Braken (r) viert een doelpunt met zijn ploeggenoten - Pro Shots / Thomas Bakker

Braken is met elf doelpunten een man om in de gaten te houden, net als clubtopscorer Nick Venema (12 goals). Frank van der Meijden doet verslag vanaf sportpark Schoonenberg. NH Sport is er vanavond vanaf 19.00 uur. Met verder onder meer een terugblik op AZ - Anderlecht en een voorbeschouwing op PSV - Ajax en uiteraard ook aandacht voor voetbal talkshow De Aftrap waar vanavond FC Volendam-spits Robert Mühren en voormalig tv-maker Harry Vermeegen te gast zijn.