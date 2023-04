Droom autocoureur Sen (18) een stapje dichterbij, na eerste race al op het podium

In een nieuwe auto rijden is altijd even wennen, maar voor de 18-jarige Sen Roodenburg uit Krommenie is dit niet het geval. Samen met zijn teamgenoot Gianni van de Craats (17) uit Harskamp pakte Sen vorige week een plekje op het podium tijdens de eerste BMW-race op Zandvoort. NH volgt de jonge coureur op weg naar zijn droom: de beste autocoureur worden.

"Ik verwachtte niet dat ik het podium zou halen, maar nu kunnen we wel meedoen voor de winst", vertelt Sen een paar dagen na de race aan NH. De jongens reden vorig seizoen nog bij de Ford Fiesta Sprint Cup, waar Sen al een kampioenschap te pakken had. Nu racen ze mee in met de BMW-M2 Cup.

Sen en Gianni racen dit jaar samen in een auto, maar dat houdt hen niet tegen om een plek op het podium te pakken. Sen ziet na zijn eerste race al wel een plekje voor hen in het kampioenschap. "We zien wel hoe het loopt en als we kampioen kunnen worden zou dat heel leuk zijn."

240 kilometer per uur

De twee waren het hele weekend al snel. Zo snel, dat ze de tweede plek pakten als startpositie voor de race. "Het podium was eigenlijk al een soort van zeker na de vrije training en kwalificatie," vertelt Sen enthousiast. Toch was het wel even wennen aan de snelheid van de BMW. "De Fiesta ging 180 kilometer per uur en met de BMW is het nu 240 op Zandvoort, maar volgens mij kunnen ze nog veel harder."

