Bussumse weggeefkast overvol met eten na oproep: ''Het puilde helemaal uit!''

Maandagavond plaatste initiatiefneemster van een Bussumse weggeefkast Siska de Rijke een bericht op Facebook waarin ze vroeg of er iemand nog wat eten over had. De volgende ochtend stond de hele kast vol etenswaren.

De weggeefkast is een kastje waar mensen etenswaren in kunnen leggen, zodat buurtbewoners die het minder goed hebben dit mee kunnen nemen. Voornamelijk producten die lang houdbaar zijn, zoals pakken soep, pasta en blikken sperziebonen worden met open armen ontvangen.

"Ik hoorde van een buurvrouw dat ze het jammer vonden dat er zo weinig eten in de kast stond. De afgelopen tijd deden mensen namelijk voornamelijk spullen de kast. Toen had ik een oproep geplaatst en de volgende ochtend keek ik en de hele kast puilde uit!", zegt Siska vol trots.

Siska merkt dat de mensen uit de buurt sinds een paar maanden de kast echt nodig hebben. "Sinds de inflatie en bijvoorbeeld de energiekosten merk ik dat mensen vooral eten willen. In het begin waren het spulletjes en stekjes planten en nu is het echt voeding. Hieraan merk je dat mensen het niet meer kunnen betalen."

Kast uitpluizen

Een van de voorbijgangers komt met een overvolle boodschappentas spullen afleveren. "We zagen het op Facebook en we zijn gelijk de kast gaan uitpluizen. We kwamen allemaal dingen tegen die nog goed waren, vandaar dat we zijn gaan zoeken waar het huisje stond. Ik hoop dat we er mensen mee helpen."