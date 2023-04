Stefan zijn wens gaat in vervulling: klas krijgt les van premier Mark Rutte

Kinderen van groep 7/8 van basisschool Het Mozaïek in Enkhuizen kregen vandaag les van premier Mark Rutte. Op verzoek van Stefan (11), die de minister-president eerder in het Torentje bezocht, via de Make a Wish Foundation. "Het vet gaafste wat ik ooit heb meegemaakt."

De premier vertelde over onder meer de geschiedenis van het Binnenhof en het Torentje. En iedereen had vragen voorbereid. "Wat doet u naast uw werk? Wat vindt u van de oorlog in Oekraïne? Maar ook bijvoorbeeld welke andere partij hij zou kiezen als hij niet van de VVD zou zijn. Hij zei tot onze verrassing, de PvdA."

Dat wilde hij wel. Fysiek in de klas lukte niet, maar online wel. Met Stefan vooraan in de klas. Keurig gekleed in een blauw pak en een gele stropdas. Een spannend moment voor zowel de kinderen als juf Esther Grasman. "Het was echt heel bijzonder en onwerkelijk. Een leerling zou na afloop tegen mij: 'ik zweet me dood', zo spannend vond die het. Dat vond ik ook."

Stefan heeft een ernstige spierziekte, SMA 2. "Ik hou van macht, dus daarom wou ik graag Mark Rutte ontmoeten", vertelde hij eerder in een filmpje van de Make a Wish Foundation. Dat was in 2021. "Hij had toen geen leerkracht, vanwege het personeelstekort", vertelt zijn moeder Nathalie Pieterson. "Dus ik vroeg: 'wilt u niet een dag komen lesgeven?'"

'Het is toch de baas van Nederland'

Ook Stefan was overduidelijk onder de indruk. "Het is toch de baas van Nederland. Dus ik kon niet meer praten." Dus was het uiteindelijk zijn vriendje die zijn vraag stelde: wat het meeste bijzondere was dat de premier had meegemaakt. "De ramp met vlucht MH17 had de meeste indruk op hem gemaakt", aldus moeder Nathalie.

Maar ondanks dat hij niks kon zeggen, was hij blij met de les. "Hij zei aan het einde: 'ik genoot ervan dat de rest het zo bijzonder vond'", legt juf Esther uit.

Foto van Stefan en premier Rutte op het bureau

Ook opvallend was een foto in een lijstje die op het bureau van de premier stond (zie hieronder). Namelijk eentje van het bezoek aan het torentje. Stefan achter het bureau met de telefoon in zijn hand en Rutte die er lachend bij staat. Alvast oefenen voor zijn toekomstige baan. Want minister-president zijn, lijkt hem wel wat. "Dat wil ik later wel worden, ja."

