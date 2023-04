Noord-Hollandse praalwagen experimenteert met 'paddenstoelenfoam' bij Bloemencorso

Om te verduurzamen experimenteert de praalwagen van provincie Noord-Holland met klamplatten gemaakt van mycelium. Of minder chique uitgedrukt: de wortels van paddenstoelen en zwammen. "We hopen dat het een succes is zodat het corso elk jaar verder wordt verduurzaamd", aldus gedeputeerde Ilse Zaal.

Voor het tweede jaar op rij doet ook de provincie mee met hun praalwagen 'Noord-Holland verbindt Natuur'. De wagen verbeeld de Kennemerduinen, met de dieren die daar leven. "We vinden het heel belangrijk dat de natuur wordt verstrekt, en de verbindingen dat dieren van de ene plek naar de ander kunnen. Geïnspireerd op het ecoduct aan de Zeeweg in Zandvoort", licht Ilse Zaal toe.

'Zwammenfoam"

Het foam is vervangen door een circulaire variant: foam van zwammen. Daar gaat volgens bestuurslid techniek, Werner Reeuwijk, een complex proces aan vooraf. "Het zijn platen van sporen van paddestoelen in combinatie met henneptouw. Ze worden gekweekt in bakken met hoge vochtigheid, na zes dagen ongeveer is het een plaat. Dan worden ze heel sterk verwarmd, zodat de groei stopt en de platen dus klaar zijn."

Het was dan ook nog even spannend of het 'zwammenfoam' wel op tijd er zou zijn. "Het moest nog groeien, dus ik kreeg een belletje dat ze nog niet geleverd konden worden."

Maar alles kwam op zijn poten terecht. De wagen is gedeeltelijk met de platen bekleed. Of het voor de vrijwilligers die de bloemen steken ook prettig werkt? Werner: "Dat is nog de vraag! Dat gaan we deze dagen ervaren."

Verduurzamen

Ook op andere vlakken is het bloemencorso bezig te verduurzamen. Ilse Zaal: "Bij de lichtjestocht wordt bij onze wagen alleen nog led-verlichting gebruikt, en ook rijdt er een wagen mee op accu."

Noord-Holland Noord heeft het grootste bollengebied ter wereld. "Daar zijn we heel trots op. Het is ook belangrijk dat de bollensector verder verduurzaamt, de afzetmarkt van biologische bollen groter wordt en er minder gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt."

De zeker vijftig vrijwilligers van de stekersgroep uit Voorhout, werken drie dagen aan de praalwagen vanuit de tennishal in Sassenheim. Vanavond moet het werk grotendeels al klaar zijn voor het eerste uitje: de lichtjestocht in Noordwijk vrijdagavond.