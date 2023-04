Verkeerslichten Hoofddorp en omstreken even uit door kortsluiting elektriciteitsstation

Door kortsluiting in een onderstation van netbeheerder Tennet in Vijfhuizen zijn de verkeerslichten in een deel van de regio buiten gebruik geweest. Inmiddels is het probleem verholpen.

Dat zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland tegen NH. Niet in alleen in Haarlemmermeer, ook in Haarlem deden verkeerslichten het een tijdje niet. Woordvoerder: "Ik reed net bij de Ikea, en daar deden ze ook niet. Maar inmiddels doet alles het weer."

In een Facebook-groep waarschuwen verschillende leden dat de verkeerslichten in Hoofddorp niet werken. "Afrit Floriande bij Claus werkt ook niet", schrijft een van hen. Een ander meldt dat de lichten op het kruispunt van Graan voor Visch en de Van Heuven Goedhartlaan ook niet werken. Volgens hem duurt het daarom allemaal 'iets langer'.

Kortsluiting

Rond 11.00 uur vanochtend bleek er iets mis te zijn op het onderstation van netbeheerdersbedrijf Tennet aan de Spaarnwouderweg in Vijfhuizen. "Het gaat om kortsluiting", aldus een woordvoerder van de netbeheerder. "En er kwam wat rook vrij."

De situatie op het onderstation was snel onder controle. "De brandweer heeft nacontrole verricht, met deskundigen van Tennet en er is geen rook of vuur meer. De brandweer en Tennet zullen onderzoeken wat er is misgegaan."