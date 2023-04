Vluchtende voetganger (35) in Velsertunnel had geen zin in politie

De persoon die gisterochtend wandelend met scooter aan de hand in de Velsertunnel werd aangehouden, blijkt kort daarvoor voor de politie te zijn gevlucht. Waarom de 35-jarige man uit Velsen werd staande gehouden, is onduidelijk.

Rijkswaterstaat besloot woensdagochtend, na meldingen over een wandelaar in de Velsertunnel, de tunnel korte tijd af te sluiten voor verkeer. Volgens een woordvoerder van de politie was de wandelaar aangehouden en meegenomen naar het bureau.

Niet in gesprek

Vandaag blijkt dat de 35-jarige Velsenaar eerder al staande was gehouden door de politie. Wat de reden daarvoor was, is niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie laat weten: "De man wilde dit duidelijk niet met ons in gesprek en besloot daarna de Velsertunnel in te gaan. Wij hebben deze persoon daarna in de tunnel aangehouden."

De man uit Velsen is door de officier van justitie naar huis gestuurd. Het is onduidelijk of hij zal worden vervolgd voor zijn wandeling door de tunnel.