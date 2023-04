IJmond gaat armoede te lijf: "Mensen schamen zich"

Om een beter beeld te krijgen van het aantal burgers dat in armoede leeft, zijn de gemeenten Heemskerk en Beverwijk het project 'Armoede in Beeld' gestart. Samen met 34 organisaties die actief zijn in het sociaal domein wordt gewerkt aan plannen en maatregelen om schrijnende armoede in de IJmond terug te dringen. Het project moet om te beginnen armoede beter bespreekbaar maken. "Hulp is vaak beschikbaar maar mensen schamen zich voor hun situatie, terwijl ze er vaak niets aan kunnen doen", zegt wethouder Ron Suanet die namens de gemeente Heemskerk de kar trekt.

Een precies aantal IJmonders die in armoede leven is er dus niet, wel wordt een toename verwacht. Onder meer door de stijgende energieprijzen. Om een beter beeld te krijgen van de problemen waar mensen die in armoede leven mee kampen maken de organisaties binnen het project 'Armoede in beeld' gebruik van de informatie van ervaringsdeskundigen. Mensen die in armoede leven of leefden en hun ervaringen op dat terrein delen met de hulpverleners en de gemeente.

Ervaringsdeskundige

Een van die ervaringsdeskundigen die tijdens de startbijeenkomst van 'Armoede in beeld' aan het woord kwam, is Marischka Vrolijk. Ze is 51 jaar en ze woont in Heemskerk. Ze vertelt openhartig over haar persoonlijke problemen uit het verleden. Als gevolg van tegenslagen in het leven kwam Marischka in armoede terecht. Haar man mishandelde haar en nadat het lukte van hem te scheiden, verloor ze haar baan als directiesecretaresse en kwam op straat te staan. Ze werd door alles en iedereen in de steek gelaten maar ze leerde om niet bij de pakken neer te zitten.

Na een strijd van jaren is Marischka uit een diep dal geklommen en leidt ze weer een normaal leven. Ze vindt het belangrijk dat het taboe rond armoede doorbroken wordt : "Mensen denken vaak dat iedereen die in armoede leeft zure, laaggeletterde, ongezonde, niet hardwerkende mensen zijn met een uitkering, maar dat is niet waar of hoeft niet zo te zijn! Met mijn verhaal motiveer ik anderen om uit een dal te komen!" aldus Marischka