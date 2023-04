De Schuur moet uitbreiden om niet ten onder te gaan: jaarlijks verlies van vijf ton

Theater en filmhuis de Schuur in Haarlem zit in zwaar weer. Er is een tekort van een half miljoen euro per jaar. De reden: eerst corona en daarna de komst van twee nieuwe bioscopen: de Filmkoepel en Kinepolis in Schalkwijk. De gedroomde oplossing: meer bioscoopstoelen in De Schuur zelf. Hoe zit dat?

De Schuur - NH Nieuws / Rob Wtenweerde

Het gaat financieel gezien dus niet goed met de Schuur. Sinds vorig jaar lijdt de culturele instelling in het centrum van de stad structureel een half miljoen euro per jaar verlies. De bezoekersaantallen bij het filmhuis daalden eerst door corona en later door de komst van de Filmkoepel en Kinepolis. Kinepolis in Schalkwijk ging eind 2020 open en heeft zes bioscoopzalen met in totaal 937 stoelen. Begin vorig jaar kwam daar nog de Filmkoepel bij op een steenworp afstand van de Schuur. De Filmkoepel heeft ook zes zalen en telt ruim 600 stoelen. Met name de Filmkoepel is een concurrent met een vergelijkbaar filmaanbod als de Schuur. Toch hoort de Schuur nog wel bij de filmhuizen met de hoogste stoelbezetting van het land en komen er dit jaar naar verwachting zo'n 100.000 mensen een film bekijken. Nog meer zalen? De Schuur wil uitbreiden met twee zalen: een filmzaal met 70 stoelen en een multifunctionele zaal waar plek is voor 60 bezoekers. Dat klinkt tegenstrijdig. Maar het klopt wel, zegt woordvoerder Sunniva Matla van de Schuur: "Het is een filmwet dat het publiek weer groeit met kleine zalen erbij. Je kunt simpelweg een bredere programmering aanbieden, meer titels op dezelfde tijd vertonen dus." Verder komt er dan meer plek voor nieuwe activiteiten. "Denk aan de Filmeducatiehub Noord-Holland, die nu ook in de Schuur zit. Met die hub en extra plek voor educatie kunnen we straks twee keer zoveel kinderen bereiken als nu." Flinke investering De wens voor die twee extra zalen leefde al langer bij de Schuur, maar door de tekorten is haast nu geboden. Cultuurwethouder Diana van Loenen is voorstander van de uitbreiding, vertelt haar woordvoerder. "Zonder uitbreiding komt de Schuur in grote financiële problemen. Dan kan het in de toekomst niet meer de huidige functie uitoefenen." Voor de gemeente is de Schuur een belangrijk podium en productiehuis met als vaste bespeler Toneelschuur Producties. "Met de uitbreiding kan de Schuur het tekort terugdringen. De investering die nodig is - zo'n 2,5 miljoen euro - verdient zich in tien tot twaalf jaar terug."

De grote concurrent: de Filmkoepel - NH Nieuws / Rob Wtenweerde