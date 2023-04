De Peiling: afvallen is een kwestie van discipline

De helft van de volwassen Nederlanders is te dik. En vijftien procent heeft ernstig overgewicht. Sinds het preventieakkoord uit 2018 is er niks veranderd. Nou kunnen we met de vinger naar de overheid wijzen en zeggen dat gezond eten te duur is bijvoorbeeld. Maar is gezond leven niet gewoon een keuze en moeten we simpelweg meer bewegen en minder slecht eten?