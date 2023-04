25-jarige man bedreigd in Oosterblokker bij overval, politie zoekt drie verdachten

Een 25-jarige man uit de gemeente Drechterland is gisteravond bedreigd in Oosterblokker. Toen het slachtoffer bij zijn woning aan de Eenhoorn kwam zag hij drie onbekende mannen staan, die hem bedreigden met een voorwerp dat mogelijk een vuurwapen is. De 25-jarige man raakte niet gewond. De politie zoekt naar camerabeelden en getuigen.

Een van van hen richtte daarbij een mogelijk vuurwapen op het slachtoffer. De Oosterblokker probeerde deze van zich af te schudden, en sloeg daarbij één van de verdachten in het gezicht. Hierna zijn de verdachten in een nog onbekende richting gevlucht.

De drie verdachten stonden gisteravond rond 18.40 uur in de Eenhoorn in Oosterblokker, toen de man thuis kwam. Op het moment dat hij zijn woning binnen wilde stappen werd hij door twee mannen belaagd.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]