Topoverleg tussen Limmense bloemen: burgemeesters treffen elkaar in bollentuin

'Het nuttige met het aangename verenigen', ook dat is burgemeesters niet onbekend. Voor hun periodieke overleg spraken vier burgemeesters uit de regio Alkmaar af in de historische bollentuin in Limmen. Het enthousiasme over de tuin bleek groot. "Ze konden er geen eind aan breien", lacht Max Nuyens, die de vier rondleidde door de Hortus Bulborum.

Voor de zichtbaar enthousiaste medewerkers van de Hortus is dit toch wel weer een bijzonder moment. En dat zowel burgemeester Anja Schouten van Alkmaar als burgemeester Maarten Poorter van Dijk en Waard een bekende tegenkomen, illustreert hoe verbonden en 'klein' de regio eigenlijk is.

"We zien elkaar regelmatig voor overleg en dan proberen we op een mooie plek af te spreken", laat de burgemeester van Castricum, Toon Mans, aan mediapartner Streekstad Centraal weten. Hij nodigde zijn collega's uit voor dit 'burgemeestersgesprek op locatie'.

Geen zes, maar vier

Maar voor er serieus met elkaar gesproken wordt, staat eerst een rondleiding bij de Hortus op het programma. Ook burgemeester Lars Voskuil van Bergen is van de partij. "Eigenlijk zouden er zes burgemeesters komen, maar die van Heiloo en Uitgeest konden niet, dus werden het er vier", vertelt Max Nuyens.

"Over vier jaar vieren we ons 100-jarig bestaan. Waar we hier erg trots op zijn, is de enorme collectie. We hebben hier 2.600 verschillende tulpen, dat vind je nergens anders in de wereld." Dat dat ook op de rest van de wereld indruk maakt, blijkt wel uit hoe druk het is met anderstalige bezoekers in de Hortus, ook op deze 'gewone' woensdagochtend.

Verborgen agenda

Ondertussen trekt Max de burgemeesters de wereld van de bloemenpracht in. Maarten Poorter volgt alles met interesse. Hij blijkt echter een verborgen agenda te hebben: "We hebben net een huis gekocht in Dijk en Waard en er moet nog wat tuin gevuld worden. Dus ik ben inspiratie aan het opdoen."

De burgemeesters van Alkmaar, Dijk en Waard en Bergen nemen de informatie op als een spons, terwijl 'thuisburgemeester' Toon Mans trots toekijkt. Ook Max is tevreden: "Eigenlijk hadden ze qua tijd allang weg moeten zijn, maar ze konden er geen eind aan breien!"