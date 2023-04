Opnieuw drugsvondst in Hoornse woning, 42-jarige man uit Hoorn aangehouden

Burgemeester Nieuwenburg van de gemeente Hoorn heeft gistermiddag een drugswoning aan de Volder gesloten. De gemeente en politie kwamen de hennepkwekerij op het spoor naar aanleiding van een anonieme tip, vertelt woordvoerder Gea Wolfslag aan WEEFF/NH. In de woning werden ruim 50 hennepplanten en apparatuur gevonden. Een 42-jarige man uit de gemeente Hoorn is aangehouden.

De kwekerij werd al op 21 februari gevonden, in een woning aan de Volder in Hoorn. Dit pand werd door de eigenaar verhuurd, legt de woordvoerder uit. In de woning was sprake van een beroeps- en bedrijfsmatige teelt. Er werden meer dan 50 hennepplanten aangetroffen, en ook apparatuur om mee te kweken. Daarnaast was er sprake van mogelijk brandgevaar, doordat er illegaal stroom werd afgetapt.

De drugswoning aan de Volder kwam op het spoor naar aanleiding van een anonieme tip. Dit is meestal iemand die uit de omgeving komt, zegt Wolfslag. "Op basis van de tip zijn we gaan posten en is de woning gecontroleerd. Toen werd de hennepkwekerij gevonden en kon deze ontmanteld worden." Gistermiddag rond 15.00 uur werd de woning gesloten door de Hoornse burgemeester Jan Nieuwenburg. Dit gebeurt voor een periode van drie maanden.

Veiligheidsambitie

De laatste jaren worden er veelvuldig hennepkwekerijen aangetroffen in West-Friesland. Zo werd er vorige maand een kwekerij ontdekt met 189 hennepplanten in Hoorn. Integrale controles van de gemeente Medemblik en de politie leidden in de afgelopen twee maanden naar de vondst van enkele drugslabs.

Wolfslag zegt dat de gemeentes zich natuurlijk zorgen maken over de vele illegale kwekerijen die in West-Friesland worden gesloten. "Het liefst treffen we helemaal niets aan, maar we beseffen ons ook dat dat niet lukt, en we er dus op in moeten zetten. Dat doen we met een beleid voor alle zeven gemeentes samen. Want het kan niet dat de regels strenger zijn in de ene gemeente, en losser in de ander. In dat opzicht zijn we ons allemaal bewust van wat er gebeurt."