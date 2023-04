Bemanningslid schip Den Oever zwaargewond, hulpdiensten massaal aanwezig

Bij een ernstig bedrijfsongeval op een schip in de haven van Den Oever, is vanochtend één persoon gewond geraakt. De hulpdiensten zijn massaal naar de haven toegekomen.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft er vanochtend een bedrijfsongeval plaatsgevonden op een schip in de haven van Den Oever. "Hierbij is zo ver wij nu weten één persoon gewond geraakt." Volgens een ooggetuige is een deel van het been van het slachtoffer in het water terecht gekomen. De Veiligheidsregio kan dit niet bevestigen.

Veel hulpdiensten

Diverse hulpdiensten snelden vanochtend naar de haven in Den Oever. Onder meer een duikteam van de brandweer en een traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeval toe. "Het is standaardprocedure dat bij een ongeluk te water al deze hulpdiensten worden opgeroepen."

Het is onduidelijk wat er zich precies op de boot heeft afgespeeld. Het gewonde bemanningslid is per ambulance met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. "Omdat er sprake is van een bedrijfsongeval zal de arbeidsinspectie de zaak verder onderzoeken", aldus de woordvoerder.