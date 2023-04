Heel politiek Medemblik wil nieuw en overdekt 'doelgroepenbad' in Wervershoof

De politiek in Medemblik heeft een breed gedragen motie opgesteld, waarin het college wordt aangemoedigd om zo snel mogelijk een overdekt 'doelgroepenbad' bij De Westrand in Wervershoof te realiseren. De motie is unaniem aangenomen door de raad gisteravond.

Het gonsde al weken van de geruchten, maar nu is er witte rook. De politiek van Medemblik kwam afgelopen week bij elkaar om te praten over een nieuw en overdekt 'doelgroepenbad' bij de Westrand in Wervershoof. En met succes: de lokale fracties hebben een motie opgesteld, die breed gedragen wordt.

Als het aan hen ligt, wordt de stuk grond van het Zeehoekterrein aangekocht door de gemeente en worden de opbrengst van de verkoop en extra subsidie gereserveerd voor de bouw en toekomstig onderhoud van het gloednieuwe zwembad.

Ook pleiten ze voor een "gezonde exploitatie", waar "nadrukkelijke aandacht" is voor de inzet van vrijwilligers. En moet het zwembad voldoen aan de meest moderne eisen en is het energiezuinig of zelfs energieneutraal.

Ouderen

Eén ding staat vast: het zwembad sluit eind juli definitief haar deuren. Het college verwacht dat de kinderen, die momenteel nog bezig zijn met het behalen van hun diploma, worden ondergebracht bij de andere zwembaden in de regio. Later deze week stuurt het bestuur van De Zeehoek een brief de deur uit.

Voor ouderen is er nog niks geregeld. Eerder vertelde Ton Boogaard, directeur van Recreatiebad Enkhuizerzand, tussen neus en lippen door dat zij daar welkom zijn. "Als die stoppen, gaan we kijken of we volledige groepen kunnen plaatsen in ons zwembad. Die mogelijkheid hebben we ook, er is nog ruimte. Ook kijken we of we groepen kunnen uitbreiden."

Maar de 73-jarige Ria Bakker-Bijman uit Wervershoof, die elke maandagochtend een uurtje Aqua Vitaal in het zwembad heeft, liet al vanaf het begin haar ongenoegen blijken. "Enkhuizen is voor ouderen te ver en Hoorn is ook te ver. Zelf heb ik bijvoorbeeld geen rijbewijs. Dan houdt het al snel op. Doodzonde. Hopelijk is er over een jaar of twee een nieuw bad in Wervershoof, waar we dan terecht kunnen."