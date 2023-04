Zijgevel van hoekwoning in Zwanenburg op instorten, straat gedeeltelijk afgezet

De zijgevel van een hoekhuis aan de Kinheim in Zwanenburg is zo instabiel, dat de muur dreigt in te storten. De politie heeft daarom een dwarsstraat uit voorzorg gedeeltelijk afgezet.

Dat bevestigt een gemeentewoordvoerder aan NH Nieuws. "Het gaat om een voorzetgevel, die is later tegen de gevel aan gezet en is gaan wijken", aldus de woordvoerder. "Dus er is geen instortingsgevaar voor de woning."

De zijgevel grenst aan de Leeweg, die daarom gedeeltelijk is afgezet. Het gaat om het deel langs de wielerbaan.