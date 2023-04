NS haalt gloednieuwe 'Wesp' al op eerste dag uit de dienstregeling

De nieuwe intercity van de NS is al op de eerste dag met reizigers uitgevallen. Volgens een woordvoerder van de spoorwegmaatschappij werken de deuren nog niet naar behoren.

De Intercity Nieuwe Generatie (ICNG), die nu al de bijnaam 'Wesp' heeft, reed vandaag voor het eerst mee in de dienstregeling. De trein reed op het HSL-traject tussen Amsterdam en Rotterdam. Tot het eind van de middag: toen werd het toestel van het spoor gehaald.

Een woordvoerder van de NS laat weten dat medewerkers niet tevreden waren over de werking van de deuren. Het toestel is daarom uit de dienstregeling gehaald. Op dit moment wordt onderzocht hoe het probleem kan worden verholpen.

De zegsman benadrukt dat het toestel op dit moment nog in de 'testfase' zit. Volgens de NS is het belangrijk dat de trein in de praktijk - en dus als onderdeel van de dienstregeling - getest wordt: "Op basis hiervan kan de fabrikant kinderziektes oplossen en verdere verbeteringen doorvoeren."

Volgens de woordvoerder hebben reizigers geen hinder ondervonden van het uitvallen van de trein. De NS verwacht dat de nieuwe intercity morgenochtend weer inzetbaar is.